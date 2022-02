A jogada incrível do dérbi entre Benfica e Sporting que faz furor: foram 45 segundos eletrizantes

Benfica e Sporting protagonizaram esta quarta-feira um intenso dérbi no campeonato de voleibol , com um jogo de cortar a respiração, de mais de duas horas e meia, com cinco sets e muitos pontos absolutamente de cortar a respiração. Um deles está a ser bastante replicado e destacado nas redes sociais esta quinta-feira, tudo por causa da espectacularidade da jogada.Foi no quinto set, já com bem mais de duas horas nas pernas (e nos braços), com os jogadores de ambas as equipas a darem tudo para conseguir vencê-lo. Acabou por cair para o lado do Benfica, ao cabo de uns impressionantes 45 segundos, nos quais ficou bem patente aquilo que foi este dérbi.