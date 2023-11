Adeptos no FC Porto agredidos por encapuzados em Braga após jogo de voleibol feminino

Um grupo de adeptos no FC Porto, que incluía famílias com crianças, foi atacado por alguns indivíduos encapuzados no exterior da Arena SC Braga depois do jogo de voleibol feminino entre a equipa portista e o Sp. Braga. A informação foi avançada inicialmente pelo Jornal de Notícias e já confirmada por Record.No interior do pavilhão decorreu tudo com normalidade, em ambiente de fair play, registando-se a confusão já no exterior depois de concluído o encontro que o FC FC Porto ganhou por 3-2.