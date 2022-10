Águia ferida procura voar na Europa

Na ressaca da derrota na Supertaça diante da Fonte do Bastardo, o Benfica inicia a qualificação para atingir pela terceira vez a fase de grupos da Liga dos Campeões. As águias têm de superar duas pré-eliminatórias, sendo que a primeira começa hoje (18h30), defrontando, na Holanda, o Apeldoorn (2ª mão é dia 12, na Luz). "Temos de apresentar um nível de jogo melhor ao da Supertaça. Vamos crescer neste momento, que já é decisivo no início de época", disse Marcel Matz à BTV.

Caso avance, o Benfica medirá forças na última eliminatória com o vencedor do jogo entre o Sastamala (FIN) e o SK Zadruga AICH/DOB (ÁUS). E se chegar à fase de grupos, o Benfica fica na Pool C, com o Civitanova (ITA), Roeselare (BEL) e o Tours VB (FRA).