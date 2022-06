Águia quer fase de grupos da Champions

O campeão nacional Benfica vai defrontar o vencedor da eliminatória entre os macedónios do Strumica e os holandeses do Dynamo Apeldoorn, na 2ª ronda de qualificação da Liga dos Campeões. O sortilégio ficou ontem a ser conhecido no Luxemburgo, com jogos a 6 e 13 de outubro.

Rui Guedes, diretor desportivo das águias, analisou a eliminatória: “Temos dois cenários possíveis, de equipas com jogadores que representam as respetivas seleções. Estamos à espera de dificuldades, mas vamos trabalhar para que sejam minimizadas. Além das provas nacionais, em que é tradição querermos ganhar todas, na Liga dos Campeões temos o objetivo de chegar à fase de grupos, que é onde estão as grandes equipas da Europa.”

Quanto ao Sporting, vice-campeão, defronta os estónios do Parnu (1/16 final) da Taça Challenge, enquanto a Fonte do Bastardo, 3ª no campeonato, entra mais cedo em ação (1/32), defrontando o vencedor da Taça WEVZA – nova competição –, e finlandeses do Akaa no caso de passar aos 1/16 final.

Na Challenge feminina, o AJM FC Porto, campeão nacional, e o Clube K estreiam-se nos 1/32 final frente às holandesas do Apollo 8 Borne e às suíças do Düdingen, respetivamente.