AJM/FC Porto anuncia três renovações na equipa campeã nacional feminina

Beatriz Moreira, Janaína Vieira e Aline Delsin ficam na Invicta. O AJM/FC Porto anunciou três renovações na equipa campeã nacional feminina já depois do prolongamento dos contratos de Joana Resende e Renatinha.Beatriz Moreira revelou-se "muito contente". "Acho que é mais um voto de confiança por parte do clube. Na última época não pude dar muito contributo à equipa, por causa da lesão, mas esta época estou super motivada para fazer coisas novas e aprender muito. Todas as temporadas são de aprendizagem junto das jogadoras mais velhas", frisou em declarações ao site portista. Por seu turno, Janaína Vieira sente-se "grata"."Espero estar bem fisicamente no início ao fim da época para poder ajudar a equipa sempre que for chamada. Estou muito entusiasmada para trabalhar com o novo treinador e com as minhas companheiras. Acredito que, com muito trabalho, vamos concretizar todos os nossos objetivos. Na nova época queremos conquistar o máximo de títulos possível", referiu.Já Delsin quer "lutar por todos os títulos" em 2022/23. "É uma honra muito grande continuar a vestir esta camisola. Acredito que a próxima época vai ser ainda mais difícil e competitiva, mas confio na nossa equipa técnica e nas minhas companheiras para irmos em buscar do triplete em Portugal. A temporada passada foi emocionante, mas na próxima queremos ganhar ainda mais", adiantou.