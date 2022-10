AJM/FC Porto conquista quarta Supertaça feminina seguida

A AJM/FC Porto, campeã nacional, conquistou esta quarta-feira pela quarta vez consecutiva a Supertaça feminina de voleibol, ao derrotar o Leixões, vencedor da Taça de Portugal, por 3-2.Em Santo Tirso, a equipa azul e branca salvou vários pontos de encontro do Leixões e acabou por vencer com os parciais de 25-21, 24-26, 16-25, 32-30 e 15-12.

Com a sua quarta Supertaça consecutiva, a AJM/FC Porto igualou o Leixões no segundo lugar do palmarés, a dois títulos do recordista Castêlo da Maia, que tem seis.

AJM/FC Porto conquistou a Supertaça de voleibol feminino e Pinto da Costa celebrou abraçado a jogadoras e treinador