AJM/FC Porto conquista título feminino

A AJM/FC Porto conquistou este domingo o segundo titulo consecutivo de campeão nacional feminino, após vencer em casa o Leixões por 3-1 na 'negra' da final do playoff.A jogar em casa num Dragão Arena lotado e com a presença do presidente Pinto da Costa, a AJM/FC Porto depois de conquistar um primeiro set marcado pelo equilíbrio e por muitos pontos (36-34), venceu depois tranquilamente o segundo parcial por 25-14.No terceiro set voltou a imperar o equilíbrio e, desta vez, foi a equipa do Leixões a sair por cima vencendo por 28-26, mantendo vivas as esperanças de uma reviravolta no marcador que acabou por não se confirmar com a equipa da casa a fechar o encontro no 4.º set (25-19).Com esta vitória, a AJM/FC Porto conquista assim o 2º troféu de campeão nacional da sua história, frente à formação que mais vezes venceu a competição, com 18 títulos no seu palmarés.Assinatura: Pedro Estevesre