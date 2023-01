AJM/FC Porto entra a vencer nos 'oitavos' da Taça Challenge feminina

A AJM/FC Porto colocou-se esta quinta-feira em vantagem nos oitavos de final da Taça Challenge feminina de voleibol, ao vencer a primeira mão da eliminatória frente ao Rapid Bucareste, enquanto o Clube K foi derrotado pelo Lugoj.



No Dragão Arena, a equipa treinada por Rui Moreira permitiu ao conjunto romeno entrar a ganhar no desafio (22-25), sendo que a reação lusa não poderia ter sido melhor nos dois 'sets' seguintes, obtendo 28-26 e 25-21 e consequente reviravolta. No quarto parcial, o Rapid Bucareste empatou o encontro ao registar 25-23, levando a decisão para o derradeiro 'set', no qual a AJM/FC Porto foi mais feliz (15-10).

A norte-americana Kyra Holt registou um total de 29 pontos, sendo a melhor marcadora do clube luso e do encontro, bem secundada pela compatriota Tia Jimerson (19).

Já em Ponta Delgada, nos Açores, o desfecho foi diferente para o Club K na receção às também romenas do Lugoj, que 'arrasaram' o clube português em três 'sets', por 25-17, 25-21 e 25-15.

A segunda mão dos encontros dos 'oitavos' está marcada para o dia 18 de janeiro.