AJM/FC Porto vence e leoas perdem no feminino

Tal como o Benfica, também em femininos a AJM/FC Porto pode hoje apurar-se para a final do playoff do título, já que aumentou para 2-0 a vantagem nas meias-finais diante do Clube K. A jogar no Dragão Arena, a equipa treinada por Rui Moreira voltou a vencer por 3-0 (25-20, 25-23 e 25-23), depois do mesmo resultado alcançado no primeiro jogo nos Açores. E hoje, o volta a ser no Porto (19 horas).Já a outra meia-final encontra-se empatada (1-1), depois de o Leixões ter feito valer o fator casa. Venceu por 3-0, com os parciais de 25-18, 25-20 e 25-23, após ter perdido por 3-1 no João Rocha.Hoje há novo duelo e outra vez em Matosinhos (16 horas), sendo certo que haverá, pelo menos, um quarto jogo, marcado para 2 de abril.