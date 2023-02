AJM/FC Porto vence sérvias mas fica fora da Taça Challenge feminina de voleibol

O AJM/FC Porto bateu esta quinta-feira em casa o Jedinstvo Stara Pazova, por 3-2, na segunda mão dos quartos de final da Taça Challenge feminina de voleibol, mas saiu da competição depois da derrota na Sérvia na semana passada.

Obrigadas a vencer por 3-0 ou 3-1, as portistas apresentaram-se muito agressivas no primeiro set e, lideradas pela norte-americana Kyra Holt, fortíssima na rede, e com o empate a 20 na reta final do período inaugural, somaram os quatro pontos seguintes antes de desperdiçarem o primeiro 'set point' antes de fecharem em 25-21 à segunda oportunidade.

As bicampeãs portuguesas arrancaram o parcial seguinte com o mesmo vigor e com Holt a ter a companhia da compatriota Tia Jimerson, e da brasileira Clarisse Peixoto, no topo da lista das pontuadoras, garantindo uma vantagem confortável desde cedo (12-6) que não mais deixaram fugir até repetirem o resultado final (25-21) do segundo set.

O equilíbrio foi nota dominante do terceiro set, período pautado por inúmeras trocas na liderança sem que nenhum dos conjuntos se conseguisse distanciar. Nem na fase decisiva isso sucedeu, altura em que as visitantes se começaram a impor e reduziram para 2-1 pela margem mínima (23-25).

"Com 73 dos ideais 75 pontos somados, a AJM/FC Porto abriu o quarto parcial a correr atrás de um prejuízo que tardou em ser anulado. Muito fustigadas pelo cansaço acumulado, ou não fosse este o jogo número 12 do ano civil, as voleibolistas dos dragões deixaram o adversário e a eliminatória escapar ao cabo de praticamente duas horas (21-25)", realçou o FC Porto no seu sítio de internet.

Rui Moreira rodou a equipa para a 'negra' já a pensar no fim de semana que se segue e as portistas adiantaram-se (5-2) desde cedo, tendo mesmo confirmado o triunfo na partida por 15-8.

Segue-se nova dupla jornada no fim de semana, a começar com mais um clássico em Alvalade, no sábado, e a terminar com um dérbi diante do Porto Vólei, no domingo, no Dragão Arena.