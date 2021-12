AJM/FC Porto volta a perder com alemãs e cai nos 'oitavos' da Taça CEV

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A equipa feminina de voleibol do AJM/FC Porto falhou esta terça-feira o acesso aos quartos de final da Taça CEV, após voltar a perder com o Palmberg Schwerin, por 3-1, na Alemanha.



Depois do desaire por 3-0 há uma semana no Dragão, as lusas foram impotentes para contrariar o favoritismo das germânicas, que se impuseram pelos parciais de 26-24, 23-25, 25-16 e 25-19.

As portuguesas mostraram valor na primeira fase do encontro, na qual chegaram a liderar no primeiro 'set' por 22-18 e 23-22, altura em que permitiram um decisivo parcial contrário de 4-1 (26-24).

No segundo 'set', com lideranças alternadas, as lusas recuperaram de 21-22 para se imporem por 25-23.

Este bom desempenho não se confirmou nos terceiro e quartos 'sets', que foram sempre a perder, já que as germânicas estiveram na frente do primeiro ao último ponto, terminando com 25-16 e 25-19, respetivamente.

Há uma semana, as portistas perderam por 3-0 com os parciais de 19-25, 12-25 e 24-26.