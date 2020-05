Alexandre Ferreira regressa ao campeonato da Coreia

O capitão da Seleção Nacional, Alexandre Ferreira, vai voltar a jogar na Coreia, depois de ter sido uma das escolhas do draft de acesso ao referido campeonato. Confirma-se assim a notícia avançada pelo nosso jornal há várias semanas, que dava conta de que o zona 4 iria outra vez tentar a sua sorte na Ásia.





Alexandre Ferreira, de 28 anos, vai agora jogar na equipa Woori Card Wibee, depois de em 2018 ter vestido a camisola do KB Stars, numa época não muito conseguida, já que uma lesão impediu-o de cumprir a totalidade do contrato.Nas duas últimas temporadas, o internacional português jogou no Zawiercie, do campeonato polaco, tendo já passado também pelo campeonato turco e italiano, depois de se ter sagrado campeão nacional pelo Sporting de Espinho na temporada de 2011/2012.