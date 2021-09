André Lopes: «Parabéns a quem esteve dentro de campo e honrou a bandeira que traz ao peito»

As declarações dos jogadores portugueses após derrota (1-3) da Seleção Nacional de voleibol frente à Sérvia, em jogo do grupo A do Europeu'2021, que se encontra a decorrer em Cracóvia, na Polónia.





"Foi um jogo sólido. Jogámos bem, mas defrontámos uma das melhores equipas do mundo e campeã europeia em título [Sérvia]. Começámos algo adormecidos, mas no segundo 'set' equilibrámos, mas pecámos por falta de experiência no final. No terceiro 'set', conseguimos virar o jogo e fazer tudo direitinho, mas no quarto a Sérvia impôs o seu jogo.""Foi um jogo bem jogado. A Sérvia tem uma equipa muito forte, com atacantes experientes e fisicamente superiores. Acho que nos conseguimos bater em alguns momentos, apesar de eles terem jogadores capazes de ir para o serviço e fazer a diferença. E depois ninguém os segura.""A Sérvia tem um serviço muito forte e jogadores experientes com muito alcance. Apesar de termos jogado contra uma equipa B deles, jogam muito certinho e nós não conseguimos ir atrás. Fizemos uma exibição muito boa, dado que foi contra a campeã europeia. Temos que continuar a trabalhar e pensar já no jogo contra a Grécia.""Acho que entrámos muito tímidos. Não entrámos com a força que entrámos ontem [domingo com a Ucrânia, derrota por 3-2]. Foi um bom jogo, conseguimos vencer um 'set' à Sérvia, mas temos muito que aprender e refletir. Temos que entrar com mais garra no próximo jogo [quarta-feira com a Grécia].""Foi um jogo que serviu, acima de tudo, para dar ritmo a quem tem jogado menos e talvez guardar algumas coisas para o jogo decisivo que vamos ter com a Grécia na próxima rodada. De realçar a excelente resposta da rapaziada mais nova, que tem jogado menos. Foi um bom jogo, apesar de alguns erros naturais derivados, talvez, ao nervosismo. Parabéns a quem esteve dentro de campo, que honrou a bandeira que traz ao peito."