Antony Gonçalves é reforço dos franceses do Tourcoing

O Tourcoing, clube que milita na primeira liga francesa de voleibol, anunciou este sábado na sua página oficial de Instagram que Antony Gonçalves, voleibolista brasileiro de 25 anos da Fonte do Bastardo, é reforço para a zona 4 do clube do norte de França.Em declarações ao site official do clube, o seu director geral, Yann Lavallez mostrou-se agradado com a vinda do brasileiro: "A vinda do Antony completa a nossa zona 4. Após várias épocas no Brasil, e mais recentemente uma passagem por Portugal, estamos muito contentes em recebê-lo no Tourcoing para estabilizar o nosso jogo, ao lado de nomes como Ryley Barnes, Moritz Reichert e Gregory Gempin (Os outros Zona 4 do plantel). Que seja bem-vindo."O jogador deixa assim a Ilha Terceira e a AJ Fonte do Bastardo, clube onde passou as últimas três temporadas. Ao serviço dos açorianos, Antony Gonçalves completou 90 jogos e fez 910 pontos.