Apelo aos adeptos do Benfica para a Champions

Hoje há jogo de Champions na Luz, com a equipa de voleibol do Benfica a receber o Berlin Recycling Volleys, na segunda jornada da Poule D da fase de grupos. E todo o apoio será necessário para as águias vencerem os alemães, depois da derrota (3-0) sofrida na primeira jornada, na Rússia, diante do Zenit Saint Petersburg.

E para que o Pavilhão nº2 da Luz esteja bem composto às 17h00, o Benfica decidiu dar um prémio aos adeptos que têm bilhete para o jogo da Taça da Liga de futebol, com o Sp. Covilhã (19h00). Ou seja, quem estiver na posse de ingresso para o futebol tem, depois, entrada grátis para o jogo de voleibol e ainda para o de basquetebol, este também europeu (ver peça em baixo).

O técnico dos encarnados apela igualmente ao apoio nas bancadas para o jogo da Liga dos Campeões. “Todos participam no processo da equipa de voleibol e um dos grupos que fazem a diferença são os adeptos”, frisou Marcel Matz à BTV.

O Benfica sabe das dificuldades que vai encontrar diante do Berlin, que, tal como o Zenit, saiu vencedor por 3-0 na primeira jornada, com triunfo sobre os sérvios do Vojvodina NS Seme Novi Sad, próximos adversários dos encarnados (12 de janeiro).

“É um jogo mais difícil, é um adversário com investimento muito grande”, sublinha o treinador dos campeões nacionais, para quem a sua equipa tem de ter uma tarde inspirada. “Vamos com tudo para tentar ganhar, mas sabemos que teremos de ser quase perfeitos para conseguir equilibrar o jogo”.