Arbitragem tem nova tecnologia

O recente dérbi entre Benfica e Sporting marcou a entrada nas compertições nacionais de uma nova tecnologia de apoio à arbitragem.Os intercomunicadores vão permitir um diálogo mais rápido e eficaz entre os juízes, melhorando o controlo das situações de jogo.Avelino Azevedo, presidente do Conselho de Arbitragem da Federação (FPV), explicou na página federativa os objetivos da medida:"Trata-se de mais um passo na modernização do voleibol e das diversas componentes relacionadas com a arbitragem, após a introdução do boletim de jogo eletrónico e a disponibilidade de observação de todos os jogos das ligas numa plataforma informática, possibilitando assim uma análise detalhada, numa reunião mensal, por todos os árbitros de diversas situações de jogo que visam a melhoria geral da arbitragem lusitana e consequente do voleibol em Portugal", disse o dirigente.