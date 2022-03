Árbitro português Pedro Lopes Pinto na final da Taça CEV de voleibol

O árbitro português de voleibol Pedro Lopes Pinto vai dirigir a segunda mão da final da Taça CEV, entre os franceses do Tours VB e os italianos do Vero Volley Monza, em 23 de março, foi anunciado esta sexta-feira.

Pedro Lopes Pinto, da Associação de Voleibol do Porto (AVP), será o 1.º árbitro deste jogo decisivo de atribuição do título de campeão da Taça CEV, a disputar na cidade gaulesa de Tours, em que será auxiliado pelo belga Bjorn Willems.

O jogo da primeira mão está agendado para 16 de março, na cidade italiana de Monza.

A Taça CEV feminina, a disputar em 15 e 22 de março, pelas turcas do Eczacibasi Dynavit Istanbul e as alemãs do Allianz MTV Stuttgart, terá como árbitra do jogo decisivo a italiana Dominga Lot, auxiliada pelo checo Roman Marschner.