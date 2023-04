Autocarro que transportou adeptos do Leixões apedrejado em Alvalade

O autocarro que transportou adeptos do Leixões foi este sábado apedrejado em Alvalade, à chegada para o encontro do campeonato nacional de voleibol feminino, diante do Sporting, no Pavilhão João Rocha.Na viatura que sofreu danos materiais seguiam alguns familiares das jogadoras que não ganharam para o susto, já que não haverá feridos a registar da ocorrência, com a Polícia de Segurança Pública a analisar a situação.