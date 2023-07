Beatriz Pinheiro e Inês Castro em quinto no Futures Messina de voleibol de praia

A dupla portuguesa feminina de voleibol de praia constituída por Beatriz Pinheiro e Inês Castro terminou este sábado na quinta posição o Futures Messina, em Itália, ao ser eliminada nos quartos de final da etapa do Circuito Mundial.

As campeãs nacionais foram afastadas pelas italianas Reka Orsi Toth e Geada Bianchi, por 2-0, pelos parciais de 21-19 e 21-13, numa partida em que Beatriz Pinheiro jogou diminuída fisicamente, após se ter lesionado no jogo anterior.

Na ronda de 12, Beatriz Pinheiro e Inês Castro eliminaram as dinamarquesas Clara Windeleff e Sofia Bisgaard, vice-campeãs europeias de sub-22, por 2-1, com os parciais de 21-18, 20-22 e 15-10, apurando-se para os quartos de final.

Na sexta-feira, Beatriz Pinheiro e Inês Castro venceram as chilenas Maria Mardones e Amanda Recart, por 2-0 (21-10 e 21-12) e perderam com as italianas Margherita Bianchi e Claudia Scampoli, por 2-1 (17-21, 21-15, 15-9), dupla que este ano já venceu o Futures de Lecce.

Na primeira etapa que disputaram este ano, o Futures Madrid (Espanha), as lusas classificaram-se no nono lugar. Seguidamente, participaram no Grupo E da Taça das Nações, na Grécia, tendo ficado em terceiro, e no Futures Lecce (Itália), que terminaram em 13.º.