Beatriz Pinheiro/Inês Castro falham 'meias' do Futures Baden de voleibol de praia

A dupla portuguesa de voleibol de praia constituída por Beatriz Pinheiro e Inês Castro falhou esta sexta-feira o acesso às meias-finais do Futures de Baden, na Áustria, ao perder diante das alemãs Melanie Paul e Hanna-Marie Schieder.

Depois de garantirem o apuramento direto para os 'quartos', na quinta-feira, face a dois triunfos em outros tantos jogos da fase de grupos (Pool B) do quadro principal, Beatriz Pinheiro e Inês Castro acabaram por 'cair' frente às germânicas, que venceram em dois parciais, por 21-16 e 21-18.

Com este desfecho, as bicampeãs nacionais em título terminaram o torneio no quinto lugar e igualaram a sua melhor prestação em etapas do circuito Mundial da modalidade.