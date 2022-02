O desígnio da equipa foi cumprido, deixar a Liga dos Campeões com uma boa imagem, depois de quatro derrotas iniciais, que afastaram o Benfica dos quartos de final.De novo na Luz, os encarnados voltaram a derrotar os sérvios do Vojvodina, agora por 3-2, depois do 3-1 na véspera. Venceram pelos parciais de 23-25, 26-24, 26-24, 25-27 e 15-11.Com estas duas vitórias, o Benfica termina a Poule D em terceiro lugar com cinco pontos, já a equipa da Sérvia fica em último, com quatro.Avançam para a fase seguinte os alemães do Berlim e os russos do Zenit de São Petersburgo.