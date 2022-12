O Benfica iniciou a segunda fase do campeonato nacional com um triunfo categórico na Luz diante do Castelo da Maia.As águias venceram por 3-0, com os parciais de 25-11, 25-14 e 25-18.Recorde-se que para a segunda fase as equipas partiram com 20 por cento de vitórias e 20 por cento de pontos conquistados na primeira fase, sendo divididas em dois grupos: as oito primeiras na Série A, que depois ditará os quatro finalistas do playoff do título, e a Série A2, que vai definir quem desce.