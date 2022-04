Benfica a uma vitória do título mas Marcel Matz avisa: «Às vezes até é melhor vir de uma derrota»

Marcel Matz era um treinador satisfeito após a vitória do Benfica sobre o Sporting no jogo 2 da final do playoff do campeonato nacional."Foi um jogo muito disputado. Tivemos umas oscilações técnicas. Foi um bom confronto mental. Dentro de todas as variáveis oscilámos menos. Tivemos os primeiro e terceiro set melhores. Foi um jogo bom de final", começou por dizer o técnico do Benfica."Não alteraria nada. Em equipa que ganha não se mexe. Temos de estar preparados para alguma alteração", acrescentou, apontado a nova vitória no próximo sábado, para fechar a questão do título."Espero ganhar no terceiro jogo. Estamos a um passo de ganhar o campeonato. Temos um grupo experiente. Temos a realidade de vencer. Estar perto de ganhar algo depois de vencer não é fácil. Às vezes até é melhor vir de uma derrota. Mas os nossos jogadores sabem o que é ser vencedor. Vamos preparar bem esta semana para vencer o próximo jogo. Essas oscilações são normais e vão acontecer, para os dois lados", concluiu.