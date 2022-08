Beatriz Paiva e Marisa Pardal renovaram contrato com o Benfica e vão continuar na equipa feminina de voleibol das águias. As duas jovens jogadores portugueses não poderiam estar mais felizes pelo novo vínculo."É um voto de confiança que nos dão. É um projeto bastante ambicioso, feito de títulos. Vamos trabalhar para isso ao longo da época, queremos dar felicidade aos adeptos, que podem esperar muito compromisso e entrega", garantiu Paiva à BTV, zona 4 portuguesa de 21 anos.Já Marisa Pardal, oposto de 19 anos, corroborou a companheira de equipa. "É um sentimento de gratidão poder renovar com o Benfica. É um clube muito grande, onde é bom sentir o apoio dos adeptos todas as épocas. Fico muito feliz", frisou.