Benfica anuncia Matilde Calado como reforço da equipa feminina

Matilde Calado é a mais recente adição à equipa feminina de voleibol do Benfica. As águias contrataram a líbera portuguesa, de 22 anos, que atuava no Porto Vólei."Estou aqui para tentar dar o meu melhor, para ajudar a equipa sempre a ganhar todos os jogos, todas as competições nas quais participemos. Lutar até ao fim a cada ponto e não deixar nenhuma bola cai", garantiu na apresentação à BTV.