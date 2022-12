Depois da derrota por 3-2 na receção ao Roeselare, o Benfica procura hoje na visita à equipa belga a primeira vitória na Poule C da Liga dos Campeões. "Vamos com tudo para vencer, perante um adversário mais dentro da nossa realidade, mas que está a jogar muito bem no campeonato", disse Marcel Matz, referindo ao facto de o Roeselare ser líder, tal como as águias no campeonato nacional. "Temos de entrar muito fortes".