Benfica aponta a novo 'triplete' e "aprendizagem" na Liga dos Campeões

O Benfica apresentou esta terça-feira o plantel da equipa de voleibol para a nova temporada, com os jogadores Hugo Gaspar e Nuno Pinheiro a vincarem o desejo de repetir o 'triplete' nacional e entrar na Liga dos Campeões.Depois das conquistas do campeonato nacional, da Taça de Portugal e da Supertaça em 2018/19, o capitão Hugo Gaspar sublinhou aos jornalistas que "a fasquia tem de ser a mesma" em 2019/20, até por considerar que na formação orientada pelo treinador brasileiro Marcel Matz "todos os jogadores têm condições para jogar"."Jogamos sempre para ganhar e o objetivo é ganhar todas as competições nacionais. Este ano temos a Liga dos Campeões e estamos nesta competição para aprender. Não é chegar, ver e vencer. Há equipas que participam há muitos anos na Liga dos Campeões e para nós vai ser o primeiro ano. Vamos aprender, jogar e demonstrar que temos nível. Já o demonstrámos noutras competições e esperamos conseguir grandes resultados", afirmou.A expectativa positiva dos campeões nacionais foi corroborada por Nuno Pinheiro, que lembrou que "o clube acredita que é possível" entrar na prova europeia. Com experiência na prova, ao ter jogado a Liga dos Campeões na sua passagem pelo Paris Volley, o jogador português frisou que é preciso haver "calma" para o Benfica confirmar que "tem valor para estar na competição" e não escondeu que será "especial" poder fazê-lo pelo clube da Luz.Por outro lado, Hugo Gaspar, de 37 anos, e Nuno Pinheiro, de 34 anos, vincaram a importância da estabilidade no plantel, que registou a chegada de somente dois reforços: o 'ponta' brasileiro André Aleixo - mais conhecido por Japa - e o 'ponta' Afonso Guerreiro (ex-Sporting de Espinho)."Esta é uma equipa que está consolidada, manteve-se a estrutura. Agora, temos de consolidar o trabalho que foi feito e esperamos estar melhores para conseguir conquistar os três objetivos ao longo da época e uma grande caminhada na Liga dos Campeões", declarou o capitão, secundado pelo colega: "É verdade que não se mexeu muito na equipa, o que facilita um bocadinho os processos de conhecimento e entrosamento entre todos."O Benfica intensifica esta semana o ritmo de preparação da nova época com o Torneio Internacional de Voleibol, que traz - entre sexta-feira e sábado - ao Pavilhão nº 2 da Luz as equipas do Almeria, Heitec Volleys Heltmann e Vitória de Guimarães. Para os dois jogadores, é essencial começar bem, salientando que a Supertaça frente ao Fonte Bastardo está "já ao virar da esquina": 12 de outubro."Temos o grande objetivo da Supertaça, é o primeiro troféu da época e teremos de estar muito bem para trazer esse troféu para nossa casa. Estes jogos de preparação têm esse objetivo de ganhar ritmo", observou o 'oposto' da equipa. Já Nuno Pinheiro garantiu uma boa resposta da equipa: "Temos de estar bem e vamos estar bem, porque a equipa está a preparar-se bem para estarmos prontos para os embates que aí vêm."O plantel do voleibol do Benfica, comandado pelo técnico Marcel Matz, conta com 16 jogadores para esta nova época.