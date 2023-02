Benfica apura-se para a final-four da Taça de Portugal

Não foi um triunfo fácil, mas chegou para o Benfica qualificar-se para a final-four da Taça de Portugal, mantendo-se por isso na defesa do troféu.Na Luz, diante do Vitória de Guimarães, as águias venceram por 3-1, com os parciais de 28-26, 23-25, 25-19 e 25-22.O Benfica junta-se a Sporting (já tinha selado o apuramento diante da Ala N'Alvares Gondomar (3-1), e ao Castelo da Maia, que esta domingo bateu a Ac. São Mamede por 3-1. Falta apurar o quarto finalista, entre a Fonte do Bastardo e o VC Viana, que se defrontam ainda esta tarde.A final-four vai ter lugar a 11 e 12 de março, em Viana do Castelo.