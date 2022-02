Benfica apura-se para os quartos-de-final da Taça de Portugal

Pouco depois de o Sporting ter selado o apuramento, o Benfica fez o mesmo. Na receção ao Leixões, os encarnados avançaram para os quartos-de-final da Taça de Portugal, após vitória por 3-1.Os campeões nacionais venceram pelos parciais de 25-22, 21-25, 25-16 e 25-23.Nos quartos-de-final, no próximo domingo, o Benfica desloca-se ao reduto do Esmoriz.Mas já esta segunda-feira o clube da Luz tem outro importante compromisso, a receção à Fonte do Bastardo, em jogo que vai decidir a liderança na Série dos Primeiros do campeonato nacional.