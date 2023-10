Benfica arranca campeonato com vitória

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Dois dias depois da conquista da Supertaça, o Benfica iniciou este sábado a defesa do título de campeão nacional com um triunfo em Matosinhos por 3-1 diante do Leixões.As águias até começaram mal, ao perderem o primeiro set por 25-18, mas depois encontraram o rumo certo, ainda que a equipa de Matosinhos tenha continuado a dar réplica. O Benfica viria a vencer os três parciais seguintes por 25-18, 25-23 e 25-20, fechando o marcador em 3-1.