Benfica arranca playoff com vitória em Esmoriz

No arranque do playoff que vai definir o campeão nacional, o Benfica venceu este sábado no terreno do Esmoriz, por 3-1, no primeiro jogo das meias-finais que são decididas à melhor de cinco jogos.A equipa da casa entrou muito bem na partida e venceu o primeiro set por 25-22. O campeão nacional reagiu e empatou o duelo (25-19), operando depois a reviravolta ao liderar um emocionante terceiro parcial (31-29). Depois, a formação de Marcel Matz fechou a partida com um 25-21 no quarto set.O próximo jogo desta eliminatória está agendado para 1 de abril, no Pavilhão da Luz.