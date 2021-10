Benfica avança para a terceira ronda de qualificação na Liga dos Campeões

O Benfica avançou para a terceira e última eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, selando a qualificação esta tarde na Finlândia.





Diante do Sastamala, as águias 'só' precisavam de vencer dois sets, depois do 3-0 obtido, na Luz, na primeira mão da segunda eliminatória. E o segundo jogo até começou mal, com a derrota no primeiro set por 27-25, depois de o Benfica ter estado em vantagem aos 21-18. Os encarnados não se amedrontaram, arrancando depois para a vitória nos sets seguintes, 25-20 e 25-21, conseguindo desde logo o primeiro objetivo, o apuramento para a terceira ronda.Foi então altura para Marcel Matz rodar a equipa, mas sem descurar o caminho da vitória, que chegou ao fim do quarto set, com 25-14.Na terceira e última eliminatória de acesso à fase de grupos, onde o Benfica chegou em 2019, as águias vão medir forças com os checos do Karlovarsko.O triunfo obtido na Finlândia e o apuramento dão certamente mais alento ao Benfica para a receção sábado ao Sporting, no primeiro dérbi do campeonato desta temporada.Fotos: CEV