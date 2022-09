Benfica bate CV Guaguas

O Benfica iniciou a temporada de 2022/23 a ganhar, depois de bater ontem na Luz o CV Guaguas, vice-campeão espanhol, no jogo de apresentação aos sócios. Venceu por 3-1, com os parciais de 25-20, 25-22 , 19-25 e 25-21E em equipa que ganha não de mexe, ou mexe-se muito pouco. Apenas com um reforço apresentado para a temporada, o central brasileiro Thales Falcão, que chegou à Luz para colmatar a saída de Flávio Soraes (Zelão), os campeões nacionais começaram o jogo com Rapha Oliveira, Peter Wohlf, Hugo Gaspar, Lucas França, Tiago Violas, André Aleixo (Japa) e Ivo Casas.O primeiro jogo oficial das águias é a Supertaça, diante da Fonte do Bastardo, no dia 1 de outubro, em Santo Tirso. O campeonato arranca uma semana depois, com o Benfica a defrontar o Leixões.