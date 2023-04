Benfica bate Fonte do Bastardo e fica a uma vitória de se sagrar tetracampeão de voleibol

O Benfica colocou-se hoje a uma vitória de se sagrar tetracampeão português de voleibol, ao bater em casa a Fonte do Bastardo por 3-0, no terceiro encontro da final dos play-offs da edição 2022/23 da prova.Depois do desaire nos Açores no primeiro jogo, por 3-2, e da vitória no segundo, também por 3-2, na Luz, os encarnados voltaram a impor o fator casa, ao triunfarem por 25-13, 25-20 e 25-19.

A final prossegue na quarta-feira, na Praia da Vitória, onde o Benfica chegará ao 'tetra' em caso de triunfo, sendo que, se os anfitriões vencerem, tudo se decidirá no próximo sábado (06 de maio), de novo no Pavilhão Fidelidade, em Lisboa.