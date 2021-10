Benfica bate Fonte do Bastardo na 'negra'

O Benfica arrancou este domingo um triunfo suado, em casa, ao vencer a Fonte do Bastardo por 3-2, em jogo da terceira jornada do campeonato nacional.





Os encarnados, que antes da partida receberam a Taça de campeões nacionais referentes à época passada, oriunda da Casa Benfica Ilha Terceira, perderam o primeiro set por números que pouco inesperados (25-14), venceram depois o segundo nas vantagens (27-25) e o terceiro (25-23), para passarem a liderar o jogo por 2-1.Só que a equipa da Ilha Terceira, finalista do playoff da época passada, nunca baixou os braços, colocando nova igualdade no marcador, com triunfo no quatro set por 25-21, atirando para a 'negra' a decisão.No quinto set, o Benfica esteve na frente o parcial todo, para terminar aos 15-12.