Benfica bate Fonte e continua invicto no campeonato

O Benfica mantém-se invicto no campeonato nacional, ao vencer esta noite nos Açores a Fonte do Bastardo por 3-2.Tal como já havia sucedido na Luz, diante do Sporting, o jogo da Ilha Terceira foi também muito equilibrado, só decidido na negra. A equipa da casa venceu o primeiro set por 25-21, responderam as águias por 25-21, voltando a Fonte a colocar-se na liderança do marcador com 25-21 no terceiro set. Até aqui parciais com resultados iguais. O Benfica faria o 2-2 com um 25-20, para depois fechar o quinto set aos 15-7.O Benfica tem agora 33 pontos, mais um que o Sporting, sendo que a Fonte do Bastardo mantém-se em quinto, com 18 pontos.