Benfica bate Leixões após entrada em falso

O Benfica derrotou esta tarde na Luz o Leixões por 3-1, mas teve uma entrada em falso, em jogo da sétima jornada da Série A do campeonato nacional.O Leixões fez jus ao estatuto de equipa sensação do campeonato nacional - chegou a este jogo no terceiro lugar -, ao vencer o primeiro set por 25-20, mas depois não conseguiu manter a superioridade diante de um adversário com outros argumentos ao nível do plantel.As águias triunfaram nos três parciais seguintes, por 25-20, 25-20 e 25-18.Com a soma de mais três pontos, o Benfica consolida a liderança no campeonato, agora com 27 pontos, caminhando para vencer esta fase e com isso ter a vantagem do fator casa no playoff do título.