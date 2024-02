Benfica bate Leixões em Matosinhos

O Benfica venceu este sábado na visita ao pavilhão do Leixões por 3-0, num encontro a contar para a 6.ª jornada da 2.ª fase do Campeonato Nacional.As águias lideraram um primeiro set difícil, resolvido apenas nas vantagens (32-30). O parcial seguinte foi controlado pela equipa encarnada, que ganhou por 25-23. A formação comandada por Marcel Matz fechou depois a partida com 25-19.Com esta vitória, o campeão nacional segue invicto na liderança com 9 vitórias (26 pontos).