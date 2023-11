Benfica bate V. Guimarães e segue na liderança só com vitórias

O Benfica segue na liderança só com vitórias, depois de ter batido este sábado o V. Guimarães, por 3-0, na 10.ª jornada do campeonato nacional.Na Luz, a formação comandada por Marcel Matz liderou por 25-21, 25-22 e 25-14.Com este triunfo, o Benfica chega aos 30 pontos, enquanto os vimaranenses podem perder o segundo lugar (22 pontos), caso o Sporting (21) triunfe neste sábado no pavilhão do Ala Gondomar.