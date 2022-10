Benfica carimba passaporte para a fase de grupos da Liga dos Campeões

O Benfica qualificou-se esta quarta-feira para a fase de grupos da Liga dos Campeões de voleibol, ao receber e vencer os finlandeses do Sastamala, por 3-1, em jogo da segunda mão da terceira pré-eliminatória da prova.

Os 'encarnados' vão integrar o grupo C onde irão medir forças com os italianos do Civitanova, os franceses do Tours e os belgas do Roeselare.

Depois de ter ganhado na primeira mão, por 3-1, o Benfica entrava para este jogo com uma vantagem confortável até porque para 'derrapar' os finlandeses teriam de vencer por 3-0 ou forçar o jogo à negra num 'golden set'.

Privados do habitual pivô Ivo Casas, devido a limitações físicas, os 'encarnados' entraram intermitentes no primeiro parcial, embora só estivessem a perder por uma ocasião (2-1). Após um período de 'marca e empata', os comandados de Marcel Matz assumiram a liderança do marcador, propriamente dita, a partir do 12-9 vencendo o 'set' por 25-16.

O Benfica até entrou melhor no segundo parcial, onde mostrou qualidade no serviço e no bloco, um conjunto de erros sucessivos permitiram ao Sastamala colocar-se na condição de vencedor (16-15) e a partir daí dominou acabando por vencer, por 25-20.

A lei de Murphy que afirma que "qualquer coisa que possa ocorrer mal, ocorrerá mal, no pior momento possível" parecia estar a aplicar-se na perfeição no pavilhão da Luz: erros infantis na receção, após serviço do Sastamala, azar nos remates, falhas na finalização e 'tapinhas' feitas pelo adversário junto à rede.

Tudo isto aconteceu e mostrava que os finlandeses estavam determinados em dar a volta ao marcador aproveitando uma fase em que os 'encarnados' pareciam ter 'desaparecido'.

A vantagem de oito pontos (12-4) que o Sastamala tinha indicava que o desfecho do parcial iria direitinho para as mãos dos finlandeses. Mas, eis que os 'encarnados' cerraram os dentes, fizeram a reviravolta e afastaram a malapata que parecia pairar. Primeiro Falcão deu o mote, com empate (21-21) e André Aleixo carimbou o 25-23 e simultaneamente o passaporte para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

O último parcial serviu apenas para 'cumprir calendário'. O Sastamala aproveitou para dar minutos a todos os jogadores, acabando o Benfica por vencer, por 25-18, com o último ponto a ser conquistado por Falcão e o MVP por Tiago Violas.

Jogo realizado no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, em Lisboa.

Benfica -- Sastamala, 3-1.

Parciais: 25-16 (26 minutos), 20-25 (30), 25-23 (29) e 25-18 (20).

Sob a arbitragem de Pawel Burkiewicz (Polónia) e Nurper Ozbar (Turquia), as equipas alinharam:

- Benfica: Raphael Oliveira, Peter Wholfahrtstatter, Hugo Gaspar, Lucas França, Tiago Violas e André Aleixo. Jogaram ainda: Bernardo Silva (líbero), Bernardo Westermann, Aaro Nikula, André Lopes, Pablo Machado e Thales Falcão.

Treinador: Marcel Matz.

- Sastamala: Urpo Sivula, Karli Allik, Mikko Esko, Jacob Ekman, Antti Makinen e Eetu Pennanen (líbero). Jogaram ainda: Raivis Oiguss (líbero), Severi Savonsalmi, Bem-Simon Bonin, Joel Laakso, Tino Vuori, Mikko Karjarinta e Jiri Leinonen.

Treinador: Janne Kangaskokko.

Assistência: 511 espectadores.