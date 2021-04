Benfica celebrou título de voleibol com taça improvisada: Federação explica ausência do troféu

Após a conquista do campeonato nacional de voleibol, fruto da vitória nos Açores sobre a Fonte do Bastardo, por 3-0, alguns jogadores do Benfica improvisaram um troféu para ‘substituírem’ a Taça oficial, que o clube acabou por não receber. A Federação de Voleibol explica por que motivo não houve troféu.





"A Taça existe e será entregue mais tarde, num momento oportuno. O Benfica foi avisado que, devido à Covid, não iríamos aos Açores para entregar a Taça. Entendeu-se que nesta altura não faria sentido andar com a Taça de um lado para o outro", explicou Vicente Araújo, presidente da Federação (FPV), aRecorde-se que os encarnados já tinham vencido por 3-0 no primeiro jogo, em casa, e no segundo, pelo mesmo resultado, na Praia da Vitória, na passada sexta-feira. Os açorianos procuravam o terceiro troféu, mas o Benfica levou a melhor conquistando o seu nono título de campeão nacional de voleibol, repetindo o feito alcançado na época 2018/19, última em que o campeonato chegou ao fim - na anterior não terminou devido à pandemia.