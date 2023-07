Benfica com Berlin Volleys, Halkbank Ankara e Piacenza na Liga dos Campeões de voleibol

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tricampeão Benfica vai defrontar os alemães do Berlin Recycling Volleys, adversários também em 2021/22, os italianos do Piacenza e os turcos do Halkbank Ankara na Liga dos Campeões de voleibol.

Com entrada direta na fase de grupos, as águias reencontram o campeão alemão, além dos vencedores das Taças de Itália e da Turquia, estes últimos semifinalistas da Champions na última temporada.

Na análise ao sorteio, o team manager da equipa portuguesa, Rui Guedes, considerou gratificante a entrada direta e a inclusão num "grupo espetacular", com equipas que têm alguns dos "melhores jogadores do mundo".

Rui Guedes destacou jogadores como Nimir Abdel-Aziz e Earvin N'Gapeth nos turcos, Simón, Yoandy Leal e Lucarelli no Piacenza e Sotola nos alemães do Berlin.

A fase de grupos da Liga dos Campeões de voleibol decorrerá entre novembro de 2023 e janeiro de 2024.