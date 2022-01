O Benfica mantém-se na senda de vitórias no campeonato nacional, tendo este sábado derrotado na Luz o Leixões na quarta jornada da Série dos Primeiros da segunda fase da prova.Tratou-se pois de um regresso vitorioso após duas semanas de paragem, com os campeões nacionais a vencerem por 3-0, com os parciais de 25-20, 25-14 e 25-16.As águias registam pleno de vitórias nesta fase e continuam a partilhar o primeiro lugar com a Fonte do Bastardo que esta tarde também bateu, pela margem máxima, o Esmoriz.Recorde-se que a Série dos Primeiros, com oito equipas, apura os quatro primeiros para os playoffs do título.