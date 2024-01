Benfica começa ano com vitória

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica começou o ano a vencer, depois desta tarde ter derrotado no Minho o Vitória de Guimarães por 3-0, em jogo da segunda jornada da Série A do campeonatos nacional.Os campeões nacionais venceram pelos parciais de 25-18, 25-16 e 25-13 e lideram a Série A agora com seis pontos.