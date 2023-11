Benfica começa Champions com derrota

Foi com uma derrota que o Benfica se estreou na Liga dos Campeões, em jogo da 1ª jornada do Grupo C. As águias saíram derrotas no reduto do campeão alemão, o Berlin Recycling Volleys, por 3-0, com os parciais de 27-25, 25-10 e 25-21.Se o resultado do primeiro set tivesse sido outro, talvez também o resultado final do jogo pudesse contar outra história. É que o Benfica liderou quase sempre o marcador, tendo mesmo dispondo de duas oportunidades para fechar o set, que não viria a acontecer.No dia 30 de novembro, os campeões nacionais recebem os italianos do Piacenza, que também perderam na primeira jornada diante dos turcos do Halkbank Ankara por 3-1.