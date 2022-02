O Benfica entrou em campo esta noite com o propósito de deixar uma boa imagem na fase de grupos da Liga dos Campeões, onde já não tem hipóteses de chegar aos quartos de final, tendo conquistado a primeira vitória na Poule D.Na Luz, diante dos sérvios do Vojvodina, as águias venceram por 3-1, com os parciais de 19-25, 26-24, 25-21 e 25-14.Os campeões nacionais fecham a participação na prova esta quinta-feira, em novo jogo na Luz e contra o mesmo adversário, sendo que os dois jogos são em Lisboa por acordo dos clubes e da Confederação Europeia de Voleibol.