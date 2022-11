Benfica continua sem vencer na Champions

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica sofreu esta noite a terceira derrota em outros tantos jogos na Poule C da Liga dos Campeões, a segunda na Luz, desta vez diante dos franceses do Tours VB por 3-1.

Os encarnados correram sempre atrás resultado e no primeiro set conseguiram dar a volta na parte final para vencerem por 30-28. No segundo ainda estiveram na luta até aos 21-22, mas viriam a perder por 25-21. Nos restantes parciais o domínio dos franceses foi mais notório, vencendo o terceiro por 25-19 e o quarto por 25-21, sendo que neste o Benfica ainda esboçou uma recuperação para os 21-23, mas acabando por perder.

Na próxima jornada, a primeira da segunda volta, o Benfica desloca-se ao reduto do Roeselare, com quem perdeu em casa por 3-2. A equipa encarnada continua em último com dois pontos, resultantes de duas derrotas por 3-2 nas jornadas anteriores.