Benfica critica Federação e avisa que "apenas aceitará receber a Taça na Ilha Terceira"

O Benfica conquistou este domingo o nono título de campeão nacional de voleibol após bater a Fonte do Bastardo por 3-0, no terceiro e último jogo do playoff da final do campeonato.

No final do encontro, as águias não tiveram direito a levantar o troféu - improvisando uma espécie de taça com garrafas de água -, devido ao facto de a Federação Portuguesa de Voleibol (FPV) considerar que "não faria sentido andar com a Taça de um lado para o outro" em plena pandemia, tal como explicou o presidente do organismo Vicente Araújo, em declarações a Record.

Horas depois, foi a vez de o clube benfiquista comentar a ausência da Taça de Campeão Nacional nos Açores, assumindo total "surpresa e repúdio" pelo sucedido, e afirmando que só aceitará receber o troféu na Ilha Terceira.

Eis o comunicado oficial das águias:

"A equipa masculina de voleibol do Sport Lisboa e Benfica conquistou, este domingo, o 9.º Campeonato Nacional da sua história, mas não mereceu por parte da Federação Portuguesa de Voleibol a entrega da devida Taça de Campeão.

"O Sport Lisboa e Benfica manifesta surpresa e repúdio pelo sucedido, apenas explicável pela ausência de planeamento e organização por parte do organismo que tutela a modalidade em Portugal.

"A Direção do Sport Lisboa e Benfica comunica que apenas aceitará receber a Taça de Campeão Nacional na Casa do Benfica na Ilha Terceira, em sinal de gratidão por todo o apoio recebido durante os últimos dias, numa deslocação que culminou com a justa conquista do título, no pavilhão da excelente equipa da Fonte do Bastardo.

"De Todos, Um!", pode ler-se.