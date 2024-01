Benfica defende liderança do campeonato em Viana do Castelo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Na defesa da liderança do Campeonato, à 5ª jornada da Série A da 2ª fase, o Benfica apresenta-se hoje (20h30) como grande favorito na deslocação a Viana do Castelo. Em declarações à BTV, o adjunto do Benfica, Rodrigo Barroso, deu o plano de jogo da turma da Luz: "Tentaremos fazer o nosso trabalho, manter o serviço forte e o sistema ofensivo a funcionar."

Já o principal rival dos encarnados, o Sporting (2º classificado), só joga amanhã, com visita complicada ao reduto da Académica de Espinho (3º). * A.R.