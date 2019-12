Benfica defende título da Taça de Portugal frente ao VC Viana

O embate entre o Castelo da Maia e Sporting de Espinho destaca-se no sorteio dos oitavos de final da Taça de Portugal em voleibol, nos quais o Benfica, detentor do troféu, recebe o VC Viana.

O Sporting é anfitrião do CN Ginástica e o Fonte Bastardo visita o Fiães, numa prova que terá o sorteio dos quartos de final em 8 de fevereiro e da final four, que se realiza em 21 e 22 de março, no dia 10 do mesmo mês.

No setor feminino, sobressaem os duelos entre o AJM/FC Porto e o Leixões, bem como Porto Vólei-Sporting.

O sorteio dos quartos realiza-se em 2 de fevereiro e da final four, a ocorrer em 07 e 08 de março, no dia 24.

Oitavos de final masculinos:

SC Caldas - Vitória de Guimarães

Representante da Madeira - AA Espinho/Ala de Gondomar

Sporting - CN Ginástica

Famalicense AC - Leixões

AA S. Mamede - Esmoriz

Fiães - Fonte Bastardo

SL Benfica - VC Viana/Casa Peixoto

Castêlo da Maia - Sporting de Espinho

Oitavos de final femininos:

Sporting Espinho - Belenenses

AVC Famalicão - GC Sto. Tirso/Juventude Pacense

Porto Vólei - Sporting

Representante da Madeira - Lusófona VC/Vitória SC

Clube Kairós - SC Braga/U. Minho

Boavista - CD Aves

Castêlo da Maia - Ginásio Vilacondense

AJM/FC Porto - Leixões